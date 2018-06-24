Неделя с 18 по 23 июня выдалась для Новосибирска нелёгкой. Студентов лишили дипломов, работяг — долгожданной пенсии, фанатов — акции скорби по любимому рэперу, а для любителей аттракционов устроили лёгкую версию «Пункта назначения». Даже погода не миловала горожан — шторм и град разрушали всё на своём пути. И только красивые танцовщицы с аппетитными формами стали лучиком света для горожан. Мы собрали самые значимые события по версии Сиб.фм.

Путин, защити мой диплом

Понедельник, 18 июня. Новосибирский аграрный университет лишили госаккредитации по нескольким направлениям. Начиная со следующего учебного года вуз перестанет обучать таможенников, правоохранителей, экономистов и юристов. Руководство университета предложило студентам в обмен два варианта: либо перейти в другой вуз, либо перейти на другое направление подготовки. Однако на этом печальная история не закончилась — под раздачу попали несчастные выпускники тех направлений, которые лишились аккредитации. За 11 дней до защиты дипломов 70 студентов узнали, что не получат дипломы гособразца. Дабы себя отстоять, они создали петицию на Change.org с просьбой защитить их и выдать им заслуженные дипломы. Данное обращение адресовали ряду политических деятелей, в том числе и президенту Владимиру Путину.





Пункт назначения по-сибирски

Вторник, 19 июня. Несколько новосибирцев катались на аттракционе «360 градусов» на Речном вокзале, когда от него отлетела деталь, и они зависли вверх ногами. Спустя несколько минут людей удалось вытащить из ловушки — в результате случившегося одна из них, девушка, получила ссадины и синяки. В скором времени следственный комитет заинтересовался случившимся.





Погода, что ты делаешь, прекрати

Среда, 20 июня. Ночью на Новосибирск обрушились мощный ливень, град и штормовой ветер. Наутро горожане поделились в соцсетях последствиями «подарка» природы. В одном месте упали светофор и дорожный знак, перегородив улицу, в другом — ветер подхватил стройматериал и бросил в машину, в третьем — дерево упало на авто. Но некоторые новосибирцы не унывают, и начали планировать делать коктейли с градом.





Горячие пышечки на высоте

Четверг, 21 июня. Жительницы Новосибирска с размером одежды plus size из проекта «Формат» порадовали поклонников аппетитных форм горячим видео. Красавицы исполнили откровенный танец на высотке в Октябрьском районе — девушки садились на шпагат и выполняли другие сложные трюки на больших каблуках. Примечательно, что съёмки проходили 29 мая в жуткий холод — но это не напугало танцовщиц.





Набунтовать на пенсию

Пятница, 22 июня. На 1 июля в Новосибирске был запланирован митинг против повышения пенсионного возраста в России и роста НДС, однако мэрия отказала в его проведении. Причиной стали призывы к проведению в этот день «терактов против правительств в каждом городе и устраиванию бунтов с поджогами тех, кто защищает правительства», которые распространяются в интернете. Однако организаторы митинга подозревают, что эти призывы могут быть делом рук платных провокаторов.





Скорбеть нельзя разрушить

Вечером 22 июня в Новосибирске у памятника Ленина фанаты погибшего американского рэпера XXXTentacion устроили временный мемориал в рамках акции его памяти. Правда, спокойно почтить память любимого исполнителя фанатам не дали. Трое парней прорвались к мемориалу и начали его уничтожать, распинав всё ногами и сняв происходящее на видео. После случившегося между вандалами и фанатами развязался конфликт. Вторые начали кидать камни в тех, кто разрушил мемориал, а затем всё закончилось словесной перепалкой.



