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Даму с собачкой насмерть сбил тепловоз в Бердске

 24 июня, 12:32
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Даму с собачкой насмерть сбил тепловоз в Бердске
фото с сайта autoberdsk.ru

Пожилая женщина с собакой на перроне в Бердске рассыпала на рельсы продукты, но так и не успела их собрать — её сбил поезд, отрезав руки и другие части тела.

Инцидент произошёл вечером 23 июня на железнодорожной станции Бердск. В 21:25 на месте случившегося работали следователи, эксперты и сотрудники полиции. О случившемся сообщил очевидец Сергей Болдырев на автомобильном портале «АвтоБердск».

«У погибшей отрезаны руки и другие части тела. Правоохранители искали их с фонариками и сетовали на начавшийся дождь. Сотрудники ритуальной службы, приехавшие за телом, горько вздохнув, отметили, что фотографировать уже нечего», — сообщил на портале.

По одной из версий, женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте — по другой, ждала электричку на перроне. Как рассказала «Свидетелю» очевидица самой трагедии Ксения, она и погибшая вместе выходили из электрички.

«Женщина уронила сумку с продуктами, всё рассыпалось. Она держала собаку и ждала пока пройдут люди, чтобы всё собрать. Я подошла, хотела помочь, но собака накинулась на меня, думая, что я что-то забираю. Мы отошли, а через минут десять ехал грузовой состав... Собака побежала, потянув её, женщина не удержалась и попала под поезд», — сообщила Ксения.

Также девушка отметила, что погибшая была пожилой женщиной и, скорее всего, ездила в Новосибирск за продуктами.

Напомним, в июне поезд сбил мужчину в наушниках под Новосибирском.

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