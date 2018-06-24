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Лейтенантские погоны в Новосибирске получили около 250 выпускников

 24 июня, 09:37
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Лейтенантские погоны в Новосибирске получили около 250 выпускников
фото пресс-службы сибирского округа росгвардии

В Новосибирском военном институте имени Яковлева состоялся 42-й выпуск офицеров, дипломы получили около 250 лейтенантов.

Среди выпускников в этом году 64 молодых офицера, отмеченных «красными» дипломами. Восемь лейтенантов получили золотые медали и, по традиции, примут участие в торжественном приёме выпускников-медалистов в Кремлёвском дворце президентом.

Примерно четверть нынешних выпускников направят служить в подразделения специального назначения.

«Путь к заветным лейтенантским звёздам у курсантов новосибирского института Росгвардии был долгим, тяжёлым, подчас изнурительным. Это, поистине, пятилетний марафон, насыщенный многокилометровыми марш-бросками, кроссами и полевыми выходами в любое время года и суток, в том числе в суровую сибирскую зиму», — сообщили в пресс-службе Сибирского округа Росгвардии.

В вузе также отмечают, что ребят обучают по передовым методикам стрельбе из всех видов современного оружия, которое имеется в арсенале войск, способам противодействия террористическим и диверсионно-разведывательным группам, их тактике и возможностям.

Напомним, 70 выпускников новосибирского вуза сдали госэкзамены, написали диплом, а накануне его защиты узнали, что их факультет закрыли.

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