Лейтенантские погоны в Новосибирске получили около 250 выпускников

В Новосибирском военном институте имени Яковлева состоялся 42-й выпуск о фицеров, дипломы получили около 250 лейтенантов.

Среди выпускников в этом году 64 молодых офицера, отмеченных «красными» дипломами. Восемь лейтенантов получили золотые медали и, по традиции, примут участие в торжественном приёме выпускников-медалистов в Кремлёвском дворце президентом.

Примерно четверть нынешних выпускников направят служить в подразделения специального назначения.

«Путь к заветным лейтенантским звёздам у курсантов новосибирского института Росгвардии был долгим, тяжёлым, подчас изнурительным. Это, поистине, пятилетний марафон, насыщенный многокилометровыми марш-бросками, кроссами и полевыми выходами в любое время года и суток, в том числе в суровую сибирскую зиму», — сообщили в пресс-службе Сибирского округа Росгвардии.

В вузе также отмечают, что ребят обучают по передовым методикам стрельбе из всех видов современного оружия, которое имеется в арсенале войск, способам противодействия террористическим и диверсионно-разведывательным группам, их тактике и возможностям.

Напомним, 70 выпускников новосибирского вуза сдали госэкзамены, написали диплом, а накануне его защиты узнали, что их факультет закрыли.