2 балла
+25 °C
Курс ЦБ:
63,24
73,72

Пациент «заминировал» психиатрическую больницу в Новосибирске

 24 июня, 14:24
подходящие темы
Пациент «заминировал» психиатрическую больницу в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске в день города случилась непраздничная суматоха — в правоохранительные органы сообщили о том, что одно из медучреждений заминировано.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» — сотрудники различных служб подъехали к Государственной Новосибирской клинической психиатрической больнице № 3 в Дзержинском районе. Причиной стало сообщение о заложенной бомбе.

Как оказалось, тревожный звонок поступил от пациента больницы. Он воспользовался мобильным телефоном и позвонил в правоохранительные службы.

«Звонившего впоследствии вычислили, а кинологи с собакой, обследовавшие больницу и территорию, следов взрывчатки не обнаружили», — сообщили в группе.

Напомним, в декабре 2017 года подросток «заминировал» школу в Новосибирской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 1 июня, 12:16 • статья

Сортируй и сберегай

Сиб.фм разбирался в проекте «Бережливая поликлиника» — что собой представляет новая система и какие проблемы она реально решает.
 26 марта, 14:34 • статья

Доживать до онкологии

Вы в Новосибирске, и у вас диагностировали рак. Что делать? Чего можно ждать от государства и как вообще себя вести? Корреспондент Сиб.фм разобрался в вопросе и надеется, что эта информация никогда вам не пригодится.
 19 февраля, 16:32 • статья

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Более 7,2 тысячи жителей Новосибирска проголосовали за девять мегапроектов в опросе «Мост, обход или метро?» Какие пять строек века выбрали жители Новосибирска и с чего начнётся строительство метро — в итогах опроса Сиб.фм.
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 21 июня, 10:22 • новость

Девушки с пышными формами эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска; танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.
 13 июня, 16:38 • новость

Ливни, грозы и град: резкое ухудшение погоды пообещали новосибирцам

МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Новосибирской области в ближайшие сутки.
 11 июня, 13:01 • новость

Новосибирск подсчитывает «ливневые» потери

В результате воскресного ливня, прошедшего 10 июня в Новосибирске, пострадали не только городские улицы, но и предприятия торговли, аэропорт и даже общественный транспорт.