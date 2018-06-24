Пациент «заминировал» психиатрическую больницу в Новосибирске

В Новосибирске в день города случилась непраздничная суматоха — в правоохранительные органы сообщили о том, что одно из медучреждений заминировано.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» — сотрудники различных служб подъехали к Государственной Новосибирской клинической психиатрической больнице № 3 в Дзержинском районе. Причиной стало сообщение о заложенной бомбе.



Как оказалось, тревожный звонок поступил от пациента больницы. Он воспользовался мобильным телефоном и позвонил в правоохранительные службы.



«Звонившего впоследствии вычислили, а кинологи с собакой, обследовавшие больницу и территорию, следов взрывчатки не обнаружили», — сообщили в группе.



Напомним, в декабре 2017 года подросток «заминировал» школу в Новосибирской области.