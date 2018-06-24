Песню к 125-летию Новосибирска записали ребята с проблемами здоровья

В ближайшее воскресенье Новосибирск отметит свое 125-летие, поздравить горожан решили и ребята из клуба «Радость жизни».

Здесь занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, или, как говорит руководитель проекта Елена Городецкая — ребята с особенностями восприятия мира. Вместе с мастерской вокала «Кредо — MUSIC» Центра молодёжи «Альтаир» они подготовили всем жителям столицы Сибири музыкальный подарок.

«Спасибо огромное всем, кто помог осуществить нам этот проект: студии звукозаписи „XZrec“, Денису и Анастасии Бочаровым, автору аранжировки Андрею Смирнову. Вы замечательные, без вас ничего бы не вышло. Спасибо всем, кто поддерживал ребят словом и делом! Пока мы вместе — наши возможности безграничны», — отметила Елена Городецкая.

Отклики первых слушателей в социальных сетях оказались положительными. Работу ребят назвали вдохновляющей. Послушать композицию вы можете ЗДЕСЬ.

Напомним, жителей и гостей Новосибирска ожидают самые торжественные выходные года — празднование Дня города: мероприятий, площадок, эмоций, знаменитостей и еды точно хватит на всех.