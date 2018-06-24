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Подростка подозревают в убийстве девятилетнего мальчика в Красноярском крае

 24 июня, 12:11
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Подростка подозревают в убийстве девятилетнего мальчика в Красноярском крае
фото с сайта следственного комитета россии

16-летний житель деревни Красноярского края убил девятилетнего знакомого за оскорбления, а затем принимал участие в поисках ребёнка.

23 июня в следственный комитет по Красноярскому краю поступило сообщение о том, что в Берёзовском районе нашли труп девятилетнего мальчика. На теле были признаки криминальной смерти. В скором времени сотрудники нашли подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, днём 22 июня девятилетний мальчик встретился со своим 16-летним знакомым. Поначалу они просто болтали, а затем ребёнок начал обзывать подростка. За это, когда они вышли за окраину деревни Лопатино, подозреваемый начал бить ребёнка по голове и телу руками и ногами. А затем ушёл с места преступления.

По возвращении в деревню, подросток узнал, что мальчика уже разыскивают взрослые. Он не стал никому ничего рассказывать и даже принимал участие в его поисках.

«В настоящее время подозреваемый допрошен, вину признал частично, пояснив, что убивать ребёнка он не планировал. Сегодня следователи выйдут с ходатайством в суд об аресте подозреваемого, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщил следственный комитет по Красноярскому краю.

Напомним, 24 июня стало известно, что следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело после обнаружения тела мальчика с признаками криминальной смерти.

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