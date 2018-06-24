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Тело девятилетнего мальчика нашли на окраине красноярского села

 24 июня, 10:24
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Тело девятилетнего мальчика нашли на окраине красноярского села
фото пресс-службы следственного комитета рф

Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело после обнаружения тела мальчика с признаками криминальной смерти.

О пропаже девятилетнего ребёнка в Берёзовском районе стало известно в пятницу, 22 июня. Утром следующего дня во время поисков на окраине села Лопатино было найдено его тело.

«На месте работает следственно-оперативная группа, следователи-криминалисты. Сейчас отрабатываются основные версии, допрашиваются члены семьи, знакомые погибшего», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Красноярскому краю.

Расследование идёт по части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство».

Напомним, в конце мая маленькая жительница Кемеровской области не вернулась домой после прогулки — напуганный отец обратился к сотрудникам полиции, которые спустя несколько дней нашли ребёнка в холодильнике.

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