Тело девятилетнего мальчика нашли на окраине красноярского села

Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело после обнаружения тела мальчика с признаками криминальной смерти.

О пропаже девятилетнего ребёнка в Берёзовском районе стало известно в пятницу, 22 июня. Утром следующего дня во время поисков на окраине села Лопатино было найдено его тело.

«На месте работает следственно-оперативная группа, следователи-криминалисты. Сейчас отрабатываются основные версии, допрашиваются члены семьи, знакомые погибшего», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Красноярскому краю.

Расследование идёт по части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство».

Напомним, в конце мая маленькая жительница Кемеровской области не вернулась домой после прогулки — напуганный отец обратился к сотрудникам полиции, которые спустя несколько дней нашли ребёнка в холодильнике.