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Ураган в Барнауле разбил теплоход и оставил без света 85 тысяч человек

 24 июня, 08:29
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Ураган в Барнауле разбил теплоход и оставил без света 85 тысяч человек
фото из паблика «barnaul 22» в социальной сети «вконтакте»

Сильнейший ураган произошёл в Барнауле поздно вечером в субботу, 24 июня, в городе многочисленные разрушения, есть пострадавшие.

«В городе произошло частичное отключение двух воздушных линий электропередачи 110 кВ, на реке Обь прогулочный катер не смог пришвартоваться к причалу Речного вокзала, на проспекте Ленина упал строительный кран», — сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Алтайскому краю.

В пресс-службе «Алтайэнерго» уточняют, что из-за урагана без электричества остались 85 тысяч человек. В течение 30 минут удалось вернуть энергоснабжение 50 тысячам, полностью подачу электричества в городе восстановили поздно ночью.

Известно об одном погибшем во время буйства стихии — крановщике. Трагедия произошла в центре Барнаула рядом со зданием городского ЗАГСа. Упавший строительный кран перегородил главную магистраль столицы региона. СК уже начал доследственную проверку.

Что касается ЧП на воде, то прогулочный теплоход разбило об опоры моста через Обь и оторвало веранду.

«На самом теплоходе много людей были в нетрезвом состоянии. Люди пили до последнего, пока помощник капитана не отдал команду надеть жилеты. На обратном пути начался шторм, который чуть было не перерос в трагедию. Люди начали выбивать окна, какие-то выпали сами. Очередной раз доказывает, что самое страшное — паника! Все начали кричать, ругаться, бегать, падать. Дождь, ветер, люди, жилеты — всё было вперемешку», — цитирует слова очевидца событий паблик Barnaul 22.

В результате капитану удалось пришвартовать судно к правому берегу Оби, спасатели эвакуировали всех пассажиров — 158 человек. Госпитализация никому из них не потребовалась.

Серьёзно от ураганного ветра пострадал «Нагорный парк», который находится вблизи набережной. Рекламные щиты и деревья повалены по всему городу. А в садоводстве «Росинка» ветер разрушил дом, в котором находились люди с детьми, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, 22 июня от сильного урагана пострадал Барабинск, к примеру, у продуктового склада-магазина ветер сорвал крышу и обрушил её на пять автомобилей.

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