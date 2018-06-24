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Завтрак с мэром, Фомин под оркестр и рэп у библиотеки: Новосибирск отмечает

 24 июня, 22:27
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Завтрак с мэром, Фомин под оркестр и рэп у библиотеки: Новосибирск отмечает
фотографии Никиты Давыденко

Новосибирск празднует свой юбилей — 125 лет, в честь этого в городе развернулось множество развлекательных площадок на любой вкус.

24 июня Новосибирск окунулся в традиционную праздничную атмосферу. С самого утра горожане и гости именинника могли принимать участие в мероприятиях, и наслаждаться различными шоу.



Около 9 часов утра ранние пташки, в том числе и мэр Анатолий Локоть, собрались на массовую зарядку на площади Ленина. Мастер-класс как надо тренироваться и разминаться показывали спортивные коллективы, в том числе и чемпион мира по ушу Сергей Суховей. Всего поучаствовало в мероприятии пара сотен горожан.



А вот на улице Орджоникидзе устроили на весь день экспозицию местной ВДНХ. Также утром на площади Ленина прошло торжественное открытие праздника — парад поливальных машин и танцы-танцы-танцы.



Позавтракать новосибирцы могли с Анатолием Локтем на гастрономической улице Ленина — в течение часа любой желающий мог угоститься едой от различных кафе и ресторанов совершенно бесплатно. Около 11 утра рядом со зданием мэрии 70 кондитеров начали готовить 125-метровый пирог с вишней — а уже в 15 часов толпа желающих смогла им угоститься.



А вот в Центральном парке в 11 часов прошёл парад колясок — фантазия родителей просто поразила всех наповал. Даже деревянный домик на колёсиках для своего малыша смогли соорудить.

Тем временем на сцене площади Ленина юные звёзды Новосибирска, а также танцевальные коллективы выступили с концертами. С 17:00 на сцене показали своё невероятное мастерство артисты НОВАТа.



На Михайловской набережной с 12:30 проходила детско-молодёжная развлекательная программа, а также фестиваль «Звёздные имена Новосибирска» и концерт Мити Фомина.

Перед ГПНТБ днём также развернулось музыкальное мероприятие — KFC-баттл. Рэпер L’One и молодые звёзды Black Star выступили для новосибирской молодёжи. Также в городе было много и других звёздых гостей: Митя Фомин (артист сегодня нарасхват) с Новосибирским академическим симфоническим оркестром — площадь Ленина, DJ Грув и Шура — «Ройял Парк», «Градусы» — в «Сан Сити» , Swanky Tunes — «Аура».



Ну а самым сочным событием под конец дня станет фестиваль фейерверков на Оби «Огни в честь любимого города» и салют на монументе Славы в 22:45. Так что буйный молодой город ещё долго не разойдётся по домам — Новосибирск продолжает отмечать.



Напомним, песню к 125-летию Новосибирска записали ребята с проблемами здоровья.

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