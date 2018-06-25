Часть новосибирцев получат компенсацию от Медведева за рост цен на бензин

Аграрии Новосибирской области смогут рассчитывать на компенсацию роста цен на топливо из федерального бюджета.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву об обеспечении проведения уборочных работ в Новосибирской области в текущем году. Правительство планирует проанализировать ситуацию в регионах, которые пострадали из-за неблагоприятных погодных условий, и ввести у себя режим ЧС, после этого примут решение — компенсировать ли аграриям рост цен на топливо или нет.

«У нас есть все основания для доказательств: ситуация на территории региона действительно чрезвычайная. Мы будем просить защитить наших сельхозпроизводителей», — заявил Андрей Травников.

Также на совещании обсудили рост цен на горюче-смазочные материалы.

«Наши сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки в случае необходимости», — подчеркнул на совещании Дмитрий Медведев.

Врио губернатора отметил, что министерство сельского хозяйство рассчитает в скором времени суммы, на которые могут претендовать аграрии.

Напомним, в июне цены на бензин в Новосибирской области выросли за месяц на семь процентов.