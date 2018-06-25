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Часть новосибирцев получат компенсацию от Медведева за рост цен на бензин

 25 июня, 14:26
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Часть новосибирцев получат компенсацию от Медведева за рост цен на бензин
фото с сайта правительства Новосибирской области

Аграрии Новосибирской области смогут рассчитывать на компенсацию роста цен на топливо из федерального бюджета.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву об обеспечении проведения уборочных работ в Новосибирской области в текущем году. Правительство планирует проанализировать ситуацию в регионах, которые пострадали из-за неблагоприятных погодных условий, и ввести у себя режим ЧС, после этого примут решение — компенсировать ли аграриям рост цен на топливо или нет.

«У нас есть все основания для доказательств: ситуация на территории региона действительно чрезвычайная. Мы будем просить защитить наших сельхозпроизводителей», — заявил Андрей Травников.

Также на совещании обсудили рост цен на горюче-смазочные материалы.

«Наши сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки в случае необходимости», — подчеркнул на совещании Дмитрий Медведев.

Врио губернатора отметил, что министерство сельского хозяйство рассчитает в скором времени суммы, на которые могут претендовать аграрии.

Напомним, в июне цены на бензин в Новосибирской области выросли за месяц на семь процентов.

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