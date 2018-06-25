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День города-2018: довольный мэр и рекордный торт

 25 июня, 16:55
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День города-2018: довольный мэр и рекордный торт
фото предоставила пресс-служба мэрии Новосибирска

24 июня 600 тысяч человек отпраздновали 125-летие города Новосибирска — мэр Анатолий Локоть подвёл итоги мероприятия.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, всего в праздничных мероприятиях приняли участие 599 150 человек — по данным полиции, а по подсчётам муниципалов — больше 600 тысяч. Действительно, 24 июня множество площадок развернулось во всех районах и уголках Новосибирска. Каждый гость праздника мог найти себе развлечения по вкусу.

Меломанам. Музыкальный праздник начался ещё 23 июня — по полученным заранее пригласительным новосибирцы послушали концерт в НОВАТе. Также там выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть с праздничной речью, вспомнив историю города, как он развивался эти 125 лет.

«Сегодня Новосибирск, как и в годы своего основания, продолжает мечтать, стремиться и достигать. На наших глазах одновременно возводятся восемь школ — это рекордная цифра и повод для гордости. Решаются большие задачи строительства новых спортивных объектов — ледового дворца и волейбольного центра. На государственном уровне рассматриваются планы дальнейшего развития самого северного в России новосибирского метро. Город, рождённый быть впереди, растёт и развивается. И в эти дни в каждом уголке нашего города звучит: „С днём рождения тебя — наш любимый Новосибирск!“» — сказал Анатолий Локоть.

Новосибирцы смогли послушать талантливых исполнителей на концерте юных звёзд и вокально-танцевальных коллективов «Новосибирск музыкальный» на площади Ленина. Следом за ними горожане и гости именинника наслаждались безупречным исполнением от солистов НОВАТа. Также не обошлось без звёздных гостей: рэперы L’One и Миша Марвин у ГПНТБ, DJ Грув и Шура — «Ройял Парк», «Градусы» — в «Сан Сити» , Swanky Tunes — «Аура» и, конечно же, Митя Фомин на набережной и на площади Ленина с Новосибирским академическим симфоническим оркестром.

Любителям искусства. У кинотеатра имени Маяковского прошёл красочный фестиваль уличного искусства и стрит-арта, а в Городском центре изобразительного искусства состоялась обширная программа «Языка искусства»: завораживающие музыкальные концерты на любой вкус, интересные выставки, экспозиции и научная беседа о прекрасном. Также в преддверии праздника на улице Большевистской, 7 открыли музей в отреставрированной конторе инженера Будагова.

Спортивным. С утра вместе с мэром новосибирцы провели зарядку на площади Ленина. А затем поучаствовали в мастер-классе — как надо тренироваться и быть подтянутым — от спортивных коллективов, в том числе и от чемпиона мира по ушу Сергея Суховея. Всего — пара сотен горожан.

Для тех, кому «хлеба и зрелищ». Завтрак с Анатолием Локтем и Андреем Травниковым: улица Ленина на весь день стала гастрономической, с утра жители могли бесплатно отведать блюда от ресторанов и кафе. Также полакомиться можно было рекордным 125-метровым тортом с вишней в форме буквы «Н» — почти час сладкоежки толпились под палящим солнцем в ожидании, когда же его приготовят. Из зрелищного — захватывающий фестиваль фейерверков на Оби «Огни в честь любимого города», а также салюты по всему городу, которые красиво завершили праздничную программу.

Напомним, 24 июня Новосибирск отмечал День города.

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