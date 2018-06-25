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Красноярская тигрица предсказала победу России в матче с Уругваем

 25 июня, 12:11
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Красноярская тигрица предсказала победу России в матче с Уругваем
стоп-кадр из видео «Роева ручья»

Очередное предсказание относительно игры российской сборной на чемпионате мира по футболу состоялось в красноярском зоопарке, питомцы которого до сих пор угадывают исходы встреч безошибочно, — тигрица по кличке Юнона после долгих колебаний отдала предпочтение команде Станислава Черчесова в матче с Уругваем.

На видео, размещённом на странице зоопарка «Роев ручей», амурская тигрица несколько минут выбирает одну из двух картонных коробок с флагами России и Уругвая. Сначала животное больше внимания уделяет российской коробке, но затем переключается на уругвайскую. В тот момент, когда тигрица уже готова надкусить вторую упаковку, собравшиеся у клетки зрители выкриками отпугивают Юнону, и та снова начинает кружить рядом с коробками. В конце концов она всё-таки делает выбор в пользу России.

Заключительный матч группового этапа команда Черчесова проведёт 25 июня в Самаре. Сейчас у России и Уругвая по шесть очков, это значит, что обе команды уже вышли в плей-офф, однако в очном противостоянии им предстоит определить, кто из них займёт в группе первое место. От этого будет зависеть выбор соперника по 1/8 финала, им может стать либо Испания, либо Португалия, либо сборная Ирана.

Ранее бенгальский белый тигр по кличке Хан из красноярского зоопарка точно предсказал исход встречи российской сборной с соперниками из Египта. До него красноярские сурикаты уверенно спрогнозировали победу России в матче с Саудовской Аравией.

Напомним, накануне матча России с Египтом енот-предсказатель Нафаня из иркутского зоосада в своём прогнозе отдал предпочтение египтянам, но это предсказание оказалось ошибочным.

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