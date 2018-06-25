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«Лежбище голых тел» у стен монастыря обнаружил житель Красноярска

 25 июня, 17:05
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«Лежбище голых тел» у стен монастыря обнаружил житель Красноярска
фото со страницы Александра Дегтярёва в facebook

Фото, на котором несколько десятков человек, раздевшись до купальных принадлежностей, загорают у стен мужского монастыря в Красноярске, вызвало бурную дискуссию в местных социальных сетях.

Автором фотографии стал красноярский журналист Александр Дегтярёв, который запечатлел вид с Енисея на набережную у стен монастыря Успения Пресвятой Богородицы. На данном участке набережной, которая расположена на окраине города, не так давно был застелен современный газон и проведено благоустройство с элементами ландшафтного дизайна. В итоге территория рядом с религиозным заведением стала привлекать любителей пляжного отдыха.

«Пока я не прослыл религиозным фундаменталистом, поясню. Меня в этой картине насмешило явное противоречие.

Мужской монастырь, символизирующий целомудрие и воздержание, обустраивает у своих стен зону пляжного отдыха — по церковным представлениям, символ порока и разврата.

Почему, зачем — загадка. Наверное, чтобы монахам было легче томиться в заточении», — прокомментировал своё фото журналист на странице в Facebook, назвав обнаруженный им пляж «лежбищем голых тел».

Подписчики Александра Дегтярёва разошлись в оценках поведения отдыхающих: так, часть пользователей Facebook уверены, что загорающие никак не мешают обитателям монастыря или верующим.

«Почему не культурно загорать у храма? Кто так решил?» — задаётся вопросом пользователь Сергей Селиванов.

При этом красноярцы отмечают, что на территории у стен монастыря есть специальные таблички, призывающие не оголяться поблизости.

«Вообще эта набережная очень уютная, там приятно находиться. И на входе, кстати, табличка есть, мол, не оголяйтесь здесь, люди добрые, имейте совесть. Люди всё портят», — констатировала пользователь Facebook Катерина Дементьева.

В пресс-службе красноярской епархии РПЦ корреспонденту Сиб.фм пояснили, что благоустроенная территория юридически не является собственностью монастыря, поэтому регулировать поведение отдыхающих священнослужители не могут.

«Территория была благоустроена попечителями монастыря, но юридически эта земля — муниципальная собственность, к монастырю она не относится. Распоряжаться на ней может только администрация города. Но в любом случае лично я могу сказать, что рад тому, что общественность беспокоят вопросы нравственного поведения, это добрый знак», — отметил представитель пресс-службы Андрей Скворцов.

Напомним, в апреле в новосибирских сообществах пользователей соцсетей активное обсуждение вызвала белокурая пассажирка метро с частично оголёнными ягодицами.

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