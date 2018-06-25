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МЧС предупреждает: шторм и аномальная жара угрожают безопасности жителей НСО

 25 июня, 16:57
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МЧС предупреждает: шторм и аномальная жара угрожают безопасности жителей НСО
фото из группы «аст-54» в соцсети «вконтакте»

Пресс-служба МЧС по Новосибирской области сообщила, что на регион надвигается погода, способная привести к происшествиям чрезвычайного характера.

«В ночь на 26 июня синоптики прогнозируют интенсивные дожди, местами сильные, ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 19-24 метров в секунду. Гражданам необходимо быть бдительными и следить за изменениями погоды», — сообщила пресс-служба министерства.

В связи с этим МЧС предупреждает — могут возникнуть различные чрезвычайные ситуации: обрывы линий связи и электропередач, падение конструкций, срывы кровли со зданий и сооружений.

С 25 по 29 июня по юго-востоку Новосибирской области передают аномальную жару с температурой выше 30 градусов.

Сотрудники рекомендуют по возможности не выходить из здания. Также важно не оставлять без внимания детей, отказаться от дальних поездок и сохранять на время шторма окна закрытыми.

«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов и окон, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не укрывайтесь сами и не паркуйте автомобили за остановками общественного транспорта, под рекламными щитами, рядом с недостроенными зданиям и под деревьями», — отметила пресс-служба МЧС.

Напомним, в июне ураган в Барнауле разбил теплоход и оставил без света 85 тысяч человек.

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