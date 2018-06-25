Мэр Иркутска сыграл советского офицера в фильме «321-я Сибирская»

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников сыграл советского офицера в фильме о войне «321-я Сибирская».

Картина посвящена тем, кто ушёл на фронт из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в составе Сибирской дивизии. Своими впечатлениями от съёмок и фотографиями градоначальник поделился в социальных сетях.

«22 июня мы вспоминаем погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Атмосферу тех дней прочувствовал во время съёмок поистине народного фильма „321-я Сибирская“. Создание картины в Иркутской области осуществляется на исключительно добровольные пожертвования», — рассказал Дмитрий Бердников.

В конце мая картину представили в Чите на VII Забайкальском международном кинофестивале в качестве специального события.

Напомним, в Новосибирске сняли фильм-эксперимент о том, насколько легко похитить практически любого ребёнка, он появился в интернете в Международный день пропавших детей.