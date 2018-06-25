Мэр Иркутска сыграл советского офицера в фильме «321-я Сибирская»
25 июня, 12:27
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Мэр Иркутска Дмитрий Бердников сыграл советского офицера в фильме о войне «321-я Сибирская».
Картина посвящена тем, кто ушёл на фронт из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в составе Сибирской дивизии. Своими впечатлениями от съёмок и фотографиями градоначальник поделился в социальных сетях.
«22 июня мы вспоминаем погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Атмосферу тех дней прочувствовал во время съёмок поистине народного фильма „321-я Сибирская“. Создание картины в Иркутской области осуществляется на исключительно добровольные пожертвования», — рассказал Дмитрий Бердников.
В конце мая картину представили в Чите на VII Забайкальском международном кинофестивале в качестве специального события.
Напомним, в Новосибирске сняли фильм-эксперимент о том, насколько легко похитить практически любого ребёнка, он появился в интернете в Международный день пропавших детей.