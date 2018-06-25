Министр труда назвал размер повышения пенсии в 2019 году

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что среднее повышение пенсий в 2019 году составит одну тысячу рублей.

«Одна тысяча рублей — прибавка в среднегодовом выражении, с учётом индексаций в феврале и апреле. Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тысяч рублей больше. К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей. Прибавка на одну тысячу рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 400 рублей», — рассказал министр в интервью «Известиям».

Топилин в очередной раз объяснил, зачем необходимо повышать пенсионный возраст. Он заявил, что без этого решения ресурсов и возможностей у пенсионной системы за счёт полученных страховых взносов и трансфертов из федерального бюджета не хватит.

«Есть постановление правительства от 1995 года о параметрах пенсионной системы. Тогда условий для повышения пенсионного возраста не было. В документе написано, что такие условия, возможно, появятся к концу 2010-х годов», — отметил министр.

Что касается накопительной части пенсии, то законопроект никаким образом не меняет эту систему и относится только к возрасту выхода на пенсию.

Напомним, решение правительства РФ повысить пенсионный возраст не одобрили почти все опрошенные новосибирцы, а треть из них боятся не дожить до пенсии.