Мужчина упал в шахту лифта с 12 этажа новосибирской новостройки
25 июня, 17:14
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К трагедии привела невнимательность мужчины, который шагнул в шахту лифта, не заметив отсутствия кабины.
Всё произошло в доме по улице Декабристов в Новосибирске. Следователи предварительно установили, что 39-летний мужчина хотел спуститься вниз с 12 этажа. При этом лифт в эксплуатацию ещё введён не был.
«Двери лифта были открыты принудительно, однако лифтовая кабина в это время находилась на 17 этаже дома, мужчина, не заметив отсутствия кабины, шагнул в шахту лифта. От полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК по области.
Сейчас проводится уголовно-процессуальная проверка, следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в феврале жительница Новосибирска застряла в лифте семиэтажного бизнес-центра «На Державина», спасли её через час.