Мужчина упал в шахту лифта с 12 этажа новосибирской новостройки

К трагедии привела невнимательность мужчины, который шагнул в шахту лифта, не заметив отсутствия кабины.

Всё произошло в доме по улице Декабристов в Новосибирске. Следователи предварительно установили, что 39-летний мужчина хотел спуститься вниз с 12 этажа. При этом лифт в эксплуатацию ещё введён не был.

«Двери лифта были открыты принудительно, однако лифтовая кабина в это время находилась на 17 этаже дома, мужчина, не заметив отсутствия кабины, шагнул в шахту лифта. От полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК по области.

Сейчас проводится уголовно-процессуальная проверка, следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в феврале жительница Новосибирска застряла в лифте семиэтажного бизнес-центра «На Державина», спасли её через час.