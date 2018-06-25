3 балла
+26 °C
Курс ЦБ:
63,24
73,72

Новосибирцам расскажут о поэме «Москва — Петушки», алкоголе и битниках

 25 июня, 14:57
подходящие темы
Новосибирцам расскажут о поэме «Москва &mdash; Петушки», алкоголе и битниках
фото Александра Сапожникова с сайта wikipedia.org

В рамках летней афиши «Открытой кафедры» доцент НГТИ проведёт воркшоп по известной поэме Венедикта Ерофеева.

25 июня в 19:00 состоится воркшоп по поэме «Москва — Петушки» на площадке книжного магазина «Перемен». Кандидат филологических наук, доцент НГТИ Анастасия Москалева расскажет о значении текста для современной русской литературы и о том, как правильно его толковать.

«Поговорим о поэме Венедикта Ерофеева „Москва — Петушки“, тексте, вобравшем в себя всю метафизику русской литературы, о том, как строятся сюжеты о путешествиях, о самовозрастающем логосе, о связи возлияния и вдохновения, о битнических рецептах коктейлей», — сообщили в официальной группе «Воркшопы и события „Открытой кафедры“» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор знакового произведения написал его в конце 60-х и опубликовал в израильском журнале. И только в эпоху перестройки оно дошло в сокращённом виде до русскоязычной аудитории. Поэма остаётся культовой как для советского времени, так и для современности. Неоднозначность истории заставляет читателя обратить внимание на, казалось бы, простые вещи.

Напомним, в 2016 году политолог Станислав Белковский написал пьесу об авторе поэмы «Москва — Петушки».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 июня, 12:57 • интервью

Смысл жизни и никакого дохода

Пришёл, потрогал, вспомнил — 24 июня в Городском центре изобразительных искусств покажут инсталляцию «Центр скуки». Её создатель — художник, электронный музыкант, сооснователь лейбла «Эхотурист» Евгений Гаврилов. Чуть больше года назад он оказался в пучине выставочной практики как художник, но уже успел попасть на ключевые российские показы современного искусства. Творец пообщался с корреспондентом Сиб.фм и рассказал, как он пришёл к созданию аудиовизуальных проектов, почему людям нравится Black Star и какие проблемы у местных музыкантов.
 21 июня, 12:02 • репортаж

Графический репортаж: Пикачу. Иисус. Камуфляж

Берлинский художник Себастиан Лёршер посетил Новосибирск ради подарка Гёте-Института к городскому празднику: наблюдательный взгляд извне, описанный уникальным графическим языком. Первые два дня он общался с местными художниками, а затем нашёл один интересный фестиваль и вдохновился для второго репортажа.

Возьмёшь лето?

 21 июня, 11:20 • колонка
Наталья Бортник
журналист
«Не зря всем людям кажется, что мы летом другие. Это как открыть дверь и наконец выйти».
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 21 июня, 10:22 • новость

Девушки с пышными формами эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска; танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 13 июня, 16:38 • новость

Ливни, грозы и град: резкое ухудшение погоды пообещали новосибирцам

МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Новосибирской области в ближайшие сутки.
 23 июня, 11:16 • новость

Группа неизвестных разгромила мемориал XXXTentacion в Новосибирске

В центре Новосибирска поклонники американского рэпера XXXTentacion собрались, чтобы почтить память погибшего артиста, но всё испортили трое мужчин, решивших разрушить мемориал.
 25 июня, 10:19 • новость

Полные пакеты праздничного торта уносили новосибирцы с Дня города

125-метровый торт приготовили ко Дню города новосибирские повара — рассчитывали им накормить большую часть новосибирцев и гостей города, однако никто не учёл человеческой жадности.