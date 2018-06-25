В рамках летней афиши «Открытой кафедры» доцент НГТИ проведёт воркшоп по известной поэме Венедикта Ерофеева.

25 июня в 19:00 состоится воркшоп по поэме «Москва — Петушки» на площадке книжного магазина «Перемен». Кандидат филологических наук, доцент НГТИ Анастасия Москалева расскажет о значении текста для современной русской литературы и о том, как правильно его толковать.

«Поговорим о поэме Венедикта Ерофеева „Москва — Петушки“, тексте, вобравшем в себя всю метафизику русской литературы, о том, как строятся сюжеты о путешествиях, о самовозрастающем логосе, о связи возлияния и вдохновения, о битнических рецептах коктейлей», — сообщили в официальной группе «Воркшопы и события „Открытой кафедры“» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор знакового произведения написал его в конце 60-х и опубликовал в израильском журнале. И только в эпоху перестройки оно дошло в сокращённом виде до русскоязычной аудитории. Поэма остаётся культовой как для советского времени, так и для современности. Неоднозначность истории заставляет читателя обратить внимание на, казалось бы, простые вещи.

Напомним, в 2016 году политолог Станислав Белковский написал пьесу об авторе поэмы «Москва — Петушки».