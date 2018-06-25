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Плюс 30 сквозь грозы: новосибирские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

 25 июня, 18:16
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Плюс 30 сквозь грозы: новосибирские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
фото с сайта pixabay.com

До середины недели в Новосибирске сохранится тёплая погода, однако горожан ожидает усиление ветра, а местами пройдут дожди.

«Ничего подобного, как в Барнауле, мы не ожидаем. Мы составили предупреждение о шквалистом усилении ветра, но это касается в основном запада области. Над районами Томской области сейчас находится малоподвижный высотный циклон в южном потоке, на восточной периферии которого мы находимся, к нам выносится тёплая воздушная масса», — рассказала Сиб.фм начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам специалиста, в ночь на 26 июня есть вероятность облачности, гроз и града. Затем циклон будет ослабевать. Но в отдельных районах региона ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды.

Ветер ожидается южный от 5 до 10 метров в секунду, с порывами до 15 метров. Температура днём во вторник, 26 июня, прогнозируется от 26 до 28 градусов. В среду, 27 июня, столбики термометров поднимутся до 27-29 градусов, а в четверг, 28 июня, возможно, достигнут 30 градусов.

Что касается ночных температур, то ближайшие три дня они ожидаются на одном уровне — 16-18 градусов.

Кстати, синоптики утверждают, что аномально высоких температур в Новосибирской области сейчас не зафиксировано. В западных районах региона температура даже ниже нормы на один градус.

Напомним, МЧС сообщило, что на Новосибирскую область надвигается погода, способная привести к происшествиям чрезвычайного характера.

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