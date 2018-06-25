Оградки и памятники на кладбище в Оби разбирают на металлолом

Житель Новосибирска пришёл на могилу деда и увидел, что разобрали оградку — видимо, вандалы наживаются на кладбищах.

В городе Обь на старом кладбище разбирают оградки и памятники. Люди предполагают, что их собирают и сдают на металлолом. Об этом рассказал очевидец Максим в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня приехал к деду на могилку и увидел разобранную оградку, поездка по пунктам сдачи металла ни к чему не привела», — рассказал Максим в группе.

Данное известие вызвало негодование горожан в комментариях. Многие возмущаются, почему кладбища не охраняют. Одна из девушек рассказала, что в Казахстане вандалы наживаются таким же способом. А другой новосибирец припомнил случай, когда на Заельцовском кладбище сломали памятник балерины оперного театра.

Напомним, в апреле расхитители могильных печенек разгневали жителей Новосибирска.