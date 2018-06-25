Пациент избил врача скорой помощи в Красноярске

В Советском районе города Красноярска мужчина вызвал скорую и избил приехавшего к нему врача.

22 июня вечером в службу медицинской помощи поступил звонок от мужчины, который жаловался на плохое самочувствие. Бригада скорой помощи выехала на вызов к пациенту на улицу Мате Залки.

Приехав по указанному адресу, медработники застали пьяного 24-летнего пациента, который не пускал их в квартиру. Далее мужчина вышел на лестницу и нанёс рукой удары в предплечье женщине-врачу. В результате произошедшего медик была вынуждена обратиться в травмпункт.

Как сообщил следственный комитет по Красноярскому краю, по данному факту проводится доследственная проверка.

«Для установления тяжести вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивают свидетелей и очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении.

Напомним, что в День города от пациента психиатрической больницы поступило сообщение о заложенной бомбе.