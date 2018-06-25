3 балла
+23 °C
Курс ЦБ:
62,95
73,31

Пациент избил врача скорой помощи в Красноярске

 25 июня, 17:10
были упомянуты
подходящие темы
Пациент избил врача скорой помощи в Красноярске
фото с сайта pixabay.com

В Советском районе города Красноярска мужчина вызвал скорую и избил приехавшего к нему врача.

22 июня вечером в службу медицинской помощи поступил звонок от мужчины, который жаловался на плохое самочувствие. Бригада скорой помощи выехала на вызов к пациенту на улицу Мате Залки.

Приехав по указанному адресу, медработники застали пьяного 24-летнего пациента, который не пускал их в квартиру. Далее мужчина вышел на лестницу и нанёс рукой удары в предплечье женщине-врачу. В результате произошедшего медик была вынуждена обратиться в травмпункт.

Как сообщил следственный комитет по Красноярскому краю, по данному факту проводится доследственная проверка.

«Для установления тяжести вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивают свидетелей и очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении.

Напомним, что в День города от пациента психиатрической больницы поступило сообщение о заложенной бомбе.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 25 июня, 10:38 • статья

Оставить окно надежды

К медицине в Новосибирске сейчас особое внимание: власти придумывают способы сократить очереди в поликлиниках, запускают проекты вроде системы 5S и проводят проверки. Об этом говорят много и громко, но всё меньше о самих врачах, которые, несмотря на любые нововведения, спасают жизни.
 7 июня, 11:35 • статья

Право на дым

В 2013 году российское правительство одобрило антитабачные меры, после которых курильщиков в своей привычке заметно ограничили. Сиб.фм узнал, что изменилось и с какими статистическими показателями ко Всемирному дню без табака подошла Новосибирская область.
 1 июня, 12:16 • статья

Сортируй и сберегай

Сиб.фм разбирался в проекте «Бережливая поликлиника» — что собой представляет новая система и какие проблемы она реально решает.
самое популярное
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 21 июня, 10:22 • новость

Девушки с пышными формами эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска; танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 13 июня, 16:38 • новость

Ливни, грозы и град: резкое ухудшение погоды пообещали новосибирцам

МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Новосибирской области в ближайшие сутки.
 25 июня, 10:19 • новость

Полные пакеты праздничного торта уносили новосибирцы с Дня города

125-метровый торт приготовили ко Дню города новосибирские повара — рассчитывали им накормить большую часть новосибирцев и гостей города, однако никто не учёл человеческой жадности.
 23 июня, 11:16 • новость

Группа неизвестных разгромила мемориал XXXTentacion в Новосибирске

В центре Новосибирска поклонники американского рэпера XXXTentacion собрались, чтобы почтить память погибшего артиста, но всё испортили трое мужчин, решивших разрушить мемориал.