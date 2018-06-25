«Садовник 80-го уровня» — неизвестный выстриг на газоне слово «жопа»
25 июня, 15:03
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Не совсем приличное слово появилось 24 июня на газоне около Гусинобродского шоссе — данная ландшафтная работа моментально стала предметом для шуток и политических споров.
Слово «жопа», выстриженное на газоне, заметили новосибирцы 24 июня около ТРЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе. Фото необычного решения неизвестного ландшафтного дизайнера появилось в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», назвав автора газона «садовником 80-го уровня». Некоторые комментаторы нашли отклики данной работы в своей душе.
«Жизненно», — написал один из них.
Однако такие реакции быстро вызвали политический спор: одни обвиняли других, что им хватит уже жаловаться на жизнь.
«Человек очарован чьей-то жопой и в порыве нежных чувств сотворил... а вы тут развели политику», — сообщил один из комментаторов.
Также одна из комментаторов отметила работу садовника — «краткость сестра таланта».
Напомним, в апреле девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро — возможно, именно это событие вдохновило фотографа.