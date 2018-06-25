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Салют в честь 125-летия Новосибирска засняли с беспилотника

 25 июня, 13:59
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Салют в честь 125-летия Новосибирска засняли с беспилотника
кадр из видео «фейерверк на 125-летие новосибирска»

В сети набирает популярность видео праздничного салюта на площади Ленина в Новосибирске, снятое с высоты птичьего полёта.

Салютов в честь 125-летия столицы Сибири было несколько. Многие горожане решили полюбоваться 15-м фестивалем фейерверков на Оби, кто-то из жителей левобережья не поехал в центр города и пришёл смотреть салют на монумент Славы.

Поэтому заснятое с беспилотника видео станет для многих новосибирцев прекрасной возможностью посмотреть, что же происходило в самом сердце города.

А меж тем в социальных сетях по поводу прошедших салютов разгораются жаркие споры. Множество комментариев касаются того, что шоу на набережной сильно задержали, хотя в целом все остались довольны тем, как прошёл фестиваль фейерверков.

«Вчера был на набережной на салюте. Вот что мне не понравилось, что они с началом салюта затянули сильно, но программа была очень хорошо построена», — написал в социальных сетях Василий.

Напомним, 24 июня горожане и гости Новосибирска могли принимать участие в мероприятиях и наслаждаться различными шоу.

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