Самолёт из Новосибирска экстренно сел в Казахстане после отказа двигателя

фото пресс-службы комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию рк

Boeing 737 турецкой авиакомпании «Пегасус» экстренно сел в аэропорту казахского города Атырау из-за отказа двигателя.

ЧП произошло в воскресенье, 24 июня. Сообщение от экипажа воздушного судна поступило в 10:03, самолёт в тот момент летел по маршруту Новосибирск — Анталия.

«Экипаж принял решение об аварийной посадке в аэропорту Атырау. В 10:20 благополучно совершена посадка, на борту находилось 190 пассажиров, шесть членов экипажа», — сообщил Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Сейчас пассажиры находятся в Турции, к месту назначения их доставил другой борт.

Напомним, похожее ЧП произошло 18 июня, пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в барнаульском аэропорту во время транзитного маршрута Иркутск — Барнаул — Санкт-Петербург из-за отказавшего в полёте двигателя.