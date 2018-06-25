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Цена знаний: школьные медали продают в Новосибирске за 900 рублей

 25 июня, 13:18
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Цена знаний: школьные медали продают в Новосибирске за 900 рублей
фото с сайта pixabay.com

Стоимость школьной медали в Новосибирске составляет 900 рублей, что в четыре раза дешевле, чем в среднем по стране.

Такую статистику опубликовал сервис объявлений «Юла». По данным его аналитиков, в период последних звонков резко возрастает спрос на школьные медали. Например, 24 мая количество поисковых запросов по этой теме было в восемь раз больше, чем в среднем в год.

«Чаще всего новосибирцы выставляют на продажу серебряные медали. На них пришлось 67 % от всех лотов, остальные 33 % — на золотые медали», — отметили аналитики сервиса.

Дешевле, чем в столице Сибири, школьные медали продают в Омске — 825 рублей, и в Красноярске — 775 рублей. А в Санкт-Петербурге — в среднем по 16 170 рублей.

Самую дорогую школьную медаль в Новосибирске продают сейчас за 2,5 тысячи рублей. Это золотая медаль времён СССР.

Напомним, учительницу из омской школы, прославившуюся из-за фотосессии в купальнике, после встречи с министром образования региона восстановили в должности.

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