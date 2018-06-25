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Следователи проверят начальство погибшего при урагане в Барнауле крановщика

 25 июня, 07:39
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Следователи проверят начальство погибшего при урагане в Барнауле крановщика
фото с сайта pixabay.com

23 июня в Барнауле бушевал страшный ураган, который принёс немало плачевных последствий, одним из них заинтересовались правоохранительные органы.

Во время ураганного ветра в Барнауле погиб рабочий — он упал с башенного крана. Следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку по факту случившегося.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с ио руководителя следственного управления», — сообщила пресс-служба следственного комитета по Алтайскому краю.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личность погибшего. Также проверка не обойдёт и организацию, в которой он был трудоустроен.

Напомним, в июне ураган в Барнауле разбил теплоход и оставил без света 85 тысяч человек.

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