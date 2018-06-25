Травников подал документы для участия в губернаторских выборах

Пятым кандидатом, подавшим документы в избирком для участия в выборах губернатора Новосибирской области, стал Андрей Травников.

Врио главы региона стал кандидатом от партии «Единая Россия». Решение о его выдвижении единороссы приняли 14 июня на 34-й конференции регионального отделения.

Всего на выдвижение от партии претендовали четыре человека. В списках также был ректор Новосибирского государственного педагогического университета Алексей Герасёв, исполнительный директор Исторического общества СФО Екатерина Болдырева и глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов. В результате тайного голосования Травникова поддержали 159 делегатов конференции из 185.

Следующий шаг — подачу документов в избирком — глава региона сделал в субботу, 23 июня. Рабочая группа проверила документы на достоверность, теперь предстоит регистрация Андрея Александровича как кандидата.

«Лично документы собирал почти два месяца. Перечень достаточно большой», — отметил Травников в разговоре с журналистами.

Также представителей СМИ интересовали особенности будущей предвыборной кампании главы региона, например, будет ли он вести её в социальных сетях.

«С одной стороны, нельзя недооценивать влияние соцсетей как канала информации. С другой стороны, я считаю, что возможности соцсетей в последние годы в нашей стране были переоценены. Но это не значит, что я собираюсь выйти из соцсетей. По мере возможности я стараюсь увеличивать своё присутствие», — отметил Травников.

Теперь Андрею Александровичу, как и другим кандидатам, предстоит пройти «муниципальный фильтр» — с 15 по 25 июля им необходимо предоставить в избирком не менее 270 подписей от представительных органов муниципальных образований и муниципальных глав, которые были избраны на выборах.

Отметим, что ранее документы в избирком подали: Георгий Михайлов, которого выдвинуло новосибирское отделение Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»; лидер новосибирского отделения «Справедливой России» Анатолий Кубанов; заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов, которого выдвинула партия «Зелёные»; а также первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев, выдвинутый ЛДПР.

Напомним, досрочные выборы губернатора состоятся в Новосибирской области 9 сентября.