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Воспоминания дочери Столыпина за шесть миллионов рублей продаёт новосибирец

 25 июня, 07:17
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Воспоминания дочери Столыпина за шесть миллионов рублей продаёт новосибирец
фото с сайта youla.ru

Сразу на двух сайтах бесплатных объявлений новосибирец выставил на продажу книгу по фантастической цене.

Продавец Артём разместил объявления о продаже книги в новосибирском разделе на двух сайтах: «Авито» и «Юла». Автор объявлений предлагает приобрести не просто интересное чтиво, а настоящий раритет — книгу Марии Бок «Воспоминания о моём отце П. А. Столыпине».

Пётр Столыпин являлся государственным деятелем Российской империи, значимой фигурой в истории страны. Был министром внутренних дел и премьер-министром. В истории 20 века он запомнился своей реформаторской деятельностью и ролью в подавлении революции 1905-1907 годов.

«Очень редкое издание данной книги. Издательство имени Чехова, Нью-Йорк, 1953 год», — написал продавец на сайтах.

Цена же данной рукописи просто немыслима — 6 миллионов рублей. Остаётся только пожелать удачи Артёму.

Напомним, в июне коллекцию автомобилей за миллион рублей выставили на продажу на новосибирском «Авито».

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