Воспоминания дочери Столыпина за шесть миллионов рублей продаёт новосибирец

Сразу на двух сайтах бесплатных объявлений новосибирец выставил на продажу книгу по фантастической цене.

Продавец Артём разместил объявления о продаже книги в новосибирском разделе на двух сайтах: «Авито» и «Юла». Автор объявлений предлагает приобрести не просто интересное чтиво, а настоящий раритет — книгу Марии Бок «Воспоминания о моём отце П. А. Столыпине».



Пётр Столыпин являлся государственным деятелем Российской империи, значимой фигурой в истории страны. Был министром внутренних дел и премьер-министром. В истории 20 века он запомнился своей реформаторской деятельностью и ролью в подавлении революции 1905-1907 годов.

«Очень редкое издание данной книги. Издательство имени Чехова, Нью-Йорк, 1953 год», — написал продавец на сайтах.



Цена же данной рукописи просто немыслима — 6 миллионов рублей. Остаётся только пожелать удачи Артёму.



Напомним, в июне коллекцию автомобилей за миллион рублей выставили на продажу на новосибирском «Авито».

