Забавные указатели появились на ОбьГЭСе

Сколько километров до «Страха и ненависти в Лас-Вегасе» или куда доведёт язык — необычный арт-объект появился в Новосибирске.

Шуточный указатель появился на улице Новоморской № 8, на ОбьГЭСе. Нижние стрелки показывают расстояния до дальних уголков России, а верхние — это крылатые фразы местных жителей. Он приурочен к 125-летию Новосибирска, 60-летию Советского района и 60-летию того самого дома, где и установили знак.



«Будем надеяться, что наше желание украшать микрорайон и создавать положительный имидж ОбьГЭСу поддержат власть имущие и хотя бы, например, установят и будут регулярно обслуживать мусорные контейнеры в Чемском бору (да и на многих тротуарах ОбьГЭСа)», — сообщили организаторы данного арт-объекта в группе «На доброе дело» в соцсети «ВКонтакте».



«Место отличное — проходное и проездное. Всё согласовано с жильцами дома-юбиляра. Кстати, договариваться с обычными людьми намного проще, чем с чиновниками нашей районной администрации», — отмечают создатели объекта.



Напомним, песню к 125-летию Новосибирска записали ребята с проблемами здоровья.