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Жители Новосибирска впервые увидят уникальный архив

 25 июня, 15:42
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Жители Новосибирска впервые увидят уникальный архив
фото с сайта pixabay.com

В течение двух недель горожане и гости сибирской столицы смогут посмотреть на записи о рождении и бракосочетании известных в Новосибирске людей и узнать, о чём писали в первой городской газете.

С 22 июня по 8 июля в Краеведческом музее открыта выставка уникальных архивных документов. Здесь можно увидеть записи о рождении будущего маршала Александра Покрышкина и советского лётчика Георгия Байдукова, запись о бракосочетании писателя Фёдора Достоевского, почитать первую газету Новониколаевска «Народная летопись» от 1906 года.

На выставке представлен проект часовни во имя Святителя и Чудотворца Николая — архитектор Андрей Крячков. Известно, что часовню снесли и восстановили почти через 40 лет на Красном проспекте.

По сообщениям Государственного архива Новосибирской области, среди документов есть и нереализованный проект Крячкова — здание Народного дома.

Уникальные документы из государственного архива выставляют в музее только в редких случаях. Этот случай стал действительно уникальным: выставка посвящена двум знаковым событиям — 125-летию города Новосибирска и 100-летию государственной архивной службы России", — рассказал начальник управления государственной службы НСО Константин Захаров.

Напомним, что в июне к юбилею Новосибирска повара испекли 125-метровый торт .

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