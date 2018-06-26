Антисанитария в туалетах подвела под статью начальника СИЗО

В колонии рабочего посёлка Линёво обнаружили нарушения санитарных условий — за грязь в столовой и уборной начальника учреждения привлекли к административной ответственности.

Проверку в СИЗО-3 провели специалисты Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора 14 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Выяснилось, что в столовой колонии некачественно обрабатывают техническое оборудование, а для приготовления еды используют просроченные продукты. Кроме того, в туалетах учреждения зафиксировали «неудовлетворительные санитарные условия».

«По результатам рассмотрения указанного дела начальник ФКУ СИЗО-3 признан виновным и привлечён к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ в виде штрафа», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что проверки в следственных изоляторах продолжаются.

Напомним, недавно из-за антисанитарных условий 18-летняя омичка лишилась прав на грудного ребёнка.