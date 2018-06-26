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Более 300 домов остались без света в Новосибирске

 26 июня, 18:53
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Более 300 домов остались без света в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Гроза повредила линии электропередачи — в домах на левом берегу на несколько часов исчез свет.

Авария произошла 26 июня. Электричество исчезло из жилых домов и общественных учреждений на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Телевизионной, Хилокской, Учхозной и на Бронных переулках в 13:15.

Ранее появилась информация о том, что последствия аварии ликвидируют к 17:00, а восстановительными работами занимается АО «РЭС». Однако на вопрос о том, что произошло и когда вернут свет в дома, журналисту Сиб.фм в этой организации не ответили, отправив за информацией в Городскую диспетчерскую службу. Но и там отказались комментировать ЧП.

А вот в пресс-центре мэрии к вечеру сообщили, что электричество вернули почти во все дома.

«Электроэнергия восстановлена везде, кроме частных домов на Бронных переулках. Там обещают дать свет после 18:00», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, недавно ночной ветер в Новосибирске спровоцировал отключение электроэнергии и падение деревьев.

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