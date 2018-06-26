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Дебоширку поймали у «Ройял Парка» новосибирские полицейские

 26 июня, 19:21
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Дебоширку поймали у «Ройял Парка» новосибирские полицейские
фото с сайта pixabay.com

Почти пять минут девушку пытались посадить в машину — она вырывалась и дралась с представителями закона.

Видео с задержанием молодой женщины возле торгово-развлекательного центра появилось в соцсетях 26 июня вечером. На ролике видно, как нарушительница вырывается и бьёт стража порядка по лицу. Судя по записи, усадить бунтарку в УАЗик полицейским удалось за четыре с небольшим минуты.

Видеозапись мы не можем разместить по этическим соображениям — из-за присутствия нецензурной лексики.
Какое правонарушение совершила девушка, пока неизвестно. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пока не готовы прокомментировать происшествие. Но у подписчиков соцсетей есть своя версия.

«Вроде как за кражу и разбитое стекло, точные подробности неизвестны», — написал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в мае компания РЖД решила сформировать «чёрные списки» железнодорожных дебоширов.

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