Полтора часа жители Болотного ждали сотрудников МЧС — когда они приехали, огонь перекинулся на соседний дом.

О случившемся рассказала соседка пострадавших Екатерина в группе «Типичное Болотное» в соцсети «ВКонтакте». Утром 25 июня в городе загорелся дом на улице Мичурина. По словам соседки, сотрудники МЧС ехали после вызова полтора часа.

«Первый вызов у нас был где-то без пятнадцати семь. Приехала пожарная пять или десять минут девятого. Звонили неоднократно», — рассказала Екатерина.

Дом, как считают очевидцы, загорелся по вине хозяина — как отметила в комментариях одна женщина, он намеренно подпёр дверь в дом. Постепенно огонь перекинулся на соседний дом, где проживает инвалид с двумя детьми: 14-летним мальчиком и восьмилетней девочкой, а также с женой.

Местные жители злятся на пожарных и за то, что они начали тушить первый дом, который на тот момент полностью выгорел, а не второй — ведь его ещё можно было спасти.

«Пока люди не сказали: „Что вы творите!“... Так бы и второй дом превратился в пепел», — передали в группе слова соседей.

В итоге дом инвалида серьёзно пострадал, а денег на его восстановление у семьи нет.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе МЧС по Новосибирской области — всё было несколько иначе. Пожарным пришло сообщение о пожаре в 07:39 утра, в 07:54 сотрудники уже были на месте, а в 08:00 пожар ликвидировали.

«В результате пожара на одном из участков сгорела кровля дома, выгорело внутри дома, огнём повреждены стены снаружи, а также баня, летняя кухня и сарай. На соседнем участке огнём была повреждена веранда, кровля и стена дома. Тушение осуществлялось путём подвоза воды от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 550 метров», — сообщили на сайте министерства.

Также там отметили, что на тушение пожара привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.

На сторону сотрудников МЧС встал в комментариях к посту некий Никита Котвицкий, который представился как сын «ио начальника части».

«Пожарные машины опоздали лишь на четыре минуты и то по причине закрытого переезда. Сейчас на нём стоят камеры, и проверить легко, во сколько автоцистерны были там. По прибытии начали спасать ту часть дома, которую ещё можно было спасти. Хозяйка с самого приезда крыла матами сначала полицейских, так как они в прошлый поджог не посадили виновного, а потом переключилась на пожарных, так как, по её мнению, они не тушат так как надо для её удовлетворения», — написал он.

Более того, молодой человек отметил, что пожарные могут подать на них за клевету заявление в прокуратуру.

Напомним, в июне стало известно, что владельцев пострадавшего в пожаре жилья лишат права на бесплатную помощь.