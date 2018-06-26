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Фонтан из воды и камней повредил десятки автомобилей в Новокузнецке

 26 июня, 19:02
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Фонтан из воды и камней повредил десятки автомобилей в Новокузнецке
фото пресс-службы администрации новокузнецка

ЧП во время гидравлических испытаний на тепловых сетях произошло в Новокузнецке, пострадало более 20 автомобилей.

На улице Кирова напротив ТРЦ «Сити-Молл» из-под земли забил фонтан из воды и камней. Городские власти сообщают, что причиной порыва стало несоблюдение необходимых мер безопасности.

«В частности, не был составлен предварительный план технических работ, не осмотрена рабочая территория на отсутствие автотранспорта и не произведено её ограждение», — сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

После порыва на место приехали представители администрации, Госавтоинспекции и энергетики. Сейчас необходимо установить сумму ущерба для возмещения пострадавшим.

Напомним, 25 июня в Бердске прорвало канализационный коллектор — местные жители вышли на борьбу с нечистотами с мётлами.

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