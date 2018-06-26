Фонтан из воды и камней повредил десятки автомобилей в Новокузнецке

ЧП во время гидравлических испытаний на тепловых сетях произошло в Новокузнецке, пострадало более 20 автомобилей.

На улице Кирова напротив ТРЦ «Сити-Молл» из-под земли забил фонтан из воды и камней. Городские власти сообщают, что причиной порыва стало несоблюдение необходимых мер безопасности.

«В частности, не был составлен предварительный план технических работ, не осмотрена рабочая территория на отсутствие автотранспорта и не произведено её ограждение», — сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

После порыва на место приехали представители администрации, Госавтоинспекции и энергетики. Сейчас необходимо установить сумму ущерба для возмещения пострадавшим.

Напомним, 25 июня в Бердске прорвало канализационный коллектор — местные жители вышли на борьбу с нечистотами с мётлами.