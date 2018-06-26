Известный новостной сайт объявил о своём закрытии в Новосибирске

Интернет-издание БК54 с руководством в Омске не окупило себя — редакцию в Новосибирске распустили.

Сайт прекратил своё существование на днях. Как объяснило его руководство, за время работы издание так и не вышло на самоокупаемость.

Между тем омский аналог сайта — БК55 — продолжает деятельность .

Как рассказал один из сотрудников новосибирской редакции БК54, проблемы с финансированием издания появились давно — за несколько месяцев до его закрытия журналистам перестали выплачивать зарплату в полном объёме.

«Задержки выплат случались и раньше, но в последнее время долги накопились настолько, что сотрудник не получал в месяц и 20 тысяч», — сообщил экс-сотрудник организации, пожелавший остаться неизвестным.

Сайт БК54 специализировался на общественно-политической тематике. Издание получило известность благодаря острым и провокационным публикациям.

Напомним, в мае телеканал ГТРК «Новосибирск» возглавил житель Вологды Игорь Павлов.