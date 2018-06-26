Барнаульские кондуктор и водитель целый час удерживали пенсионерку в автобусе

Из-за забытого дома пенсионного удостоверения жительница Барнаула оказалась в «заложниках» у экипажа автобуса № 53.

Произошло всё в понедельник, 25 июня. 77-летняя Надежда Бражникова возвращалась домой, при себе у неё был проездной с фотографией и именем. Но без пенсионного удостоверения кондуктор принимать проездной отказалась.

«Сначала пенсионерке предложили выйти, но идти пешком она отказалась из-за больных коленей. В дальнейшей поездке водитель в нецензурной форме ей тоже отказал. Всех пассажиров выпустили, пожилую женщину оставили», — сообщает барнаульский телеканал «Наши Новости».

Спустя час вызволить пенсионерку из душного автобуса смогла её дочь. У пожилой женщины подскочило давление. На место приехала бригада скорой помощи.

«У водителя было открыто окно, а кондуктор стояла на улице в теньке», — отметила Ольга Васина.

Экипаж автобуса ссылается на инструкции, которые для всех одинаковы, и утверждает, что за действия не в соответствии с ними их штрафуют. Свои объяснения они дали не только журналистам, но и полицейским, которые также приняли заявление по факту незаконного удержания и издевательств над человеком.

Напомним, 20 июня в Новосибирске общественный транспорт с пассажирами задымился — чтобы его «охладить», пришлось вызывать пожарных.