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Красноярская школа добавит ученикам новые четверти

 26 июня, 16:46
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Красноярская школа добавит ученикам новые четверти
фото с сайта pixabay.com

Ученики одной из красноярских школ будут учиться по новой системе с шестью четвертями — по мнению педагогов, это повысит их успеваемость.

Начиная со следующего учебного года в красноярской школе № 153 у детей вместо привычных четырёх четвертей будет шесть. Дело в том, что теперь всё разделят на три семестра (осенний, зимний и весенний), каждый из которых будет включать два периода.

«Так, например, первый период первого триместра начнётся 1 сентября и завершится в начале октября, затем школьников ждут недельные каникулы, второй период продлится с середины до конца ноября», — сообщила пресс-служба администрации Красноярска.

Оценки ученикам будут ставить за каждый триместр. Также в администрации отметили, что на программу обучения это не повлияет и количество уроков за год не сократиться.

Есть у данного нововведения и приятные, на первый взгляд, плюсы для школьников — теперь у них будет пять каникул, не считая летних. Правда, длиться они будут по неделе, так что зимний отдых сократят.

Идея поделить учебный год на шесть частей пришла к местным педагогам. Они посчитали, что это повысит успеваемость, так как заметили, что чем длиннее четверть, тем хуже дети учатся.

«Образовательные учреждения могут самостоятельно устанавливать периодичность и даты каникул. В новом учебном году школы планируют скорректировать традиционный календарь. Так, в третьей четверти дети могут уйти на каникулы не в конце марта, а в начале месяца. Связано это с проведением в нашем городе Всемирной зимней универсиады. Благодаря переносу сроков проведения весенних каникул дети смогут принять участие в мероприятиях универсиады и посетить спортивные состязания», — отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Напомним, в мае ученикам другой красноярской школы разрешили на уроках не только сидеть, но и стоять, и даже лежать на полу.

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