Молния разрушила часовню-новодел в знаменитом музее «Тальцы» под Иркутском

Разряд молнии стал причиной разрушения православной часовни в музейном комплексе «Тальцы» в Иркутской области, от электрического удара осколки строения разлетелись на 40 метров вокруг, сообщает правительство региона.

Гроза разыгралась в районе архитектурно-этнографического комплекса вечером 25 июня. В этот момент в музее посетителей не было, никто из служителей заведения не пострадал. Сразу после удара молнии часовня загорелась. Поскольку на территории «Тальцов» расположена специальная пожарная часть, обеспечивающая безопасность 178 деревянных объектов музея, пожарные прибыли на место возгорания через три минуты после сигнала тревоги.

Открытое горение было ликвидировано довольно быстро, затем в течение полутора часов пожарные проливали водой и часовню, и расположенные рядом с ней объекты. В дирекции «Тальцов» заявили, что сгоревшее строение исторической ценности не представляло, а в ближайшее время часовню восстановят в полном объёме.

«Купеческая часовня является частью Илимского острога — единственной в мире деревянной крепости XVII века, которую восстанавливают в музее „Тальцы“. Часовня не относится к памятникам архитектуры. Это новодел, который был выстроен собственной бригадой „Тальцов“ в начале года. Наполнить его музейными экспонатами не успели, поэтому исторические ценности не пострадали», — пояснил директор музея Владимир Тихонов.

Музей «Тальцы» — один из самых популярных туристических объектов Иркутской области, который ежегодно посещают около 140 тысяч человек. Фонды комплекса насчитывают более 20 тысяч экспонатов архитектуры и этнографии XVII–XX веков. Основа музея — это деревянные постройки малых городов и сёл Иркутской области, попавших в зону затопления при постройке каскада ГЭС на Ангаре.

Напомним, в середине июня разряд молнии попал в жилой дом в пригороде Красноярска, строение сгорело; в это время неподалёку стартовал чемпионат РФ по мотокроссу, что вызвало в соцсетях шутки по поводу «благословения» соревнований Перуном.