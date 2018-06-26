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Мужчина пропал в озере Грёз в Новосибирске

 26 июня, 12:29
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Мужчина пропал в озере Грёз в Новосибирске
фото из группы «Озеро Грёз» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирец вместе с друзьями отдыхал на берегу, решил искупаться и пропал в воде — теперь его будут искать водолазы.

Инцидент произошёл 25 июня в пятом часу вечера в Кировском районе Новосибирска на берегу озера Грёз. Спасателям поступил звонок о том, что мужчина пропал в воде.

«Озеро находится в аренде, там есть обученные матросы-спасатели. А компания отдыхала с другой стороны, там есть даже знаки, запрещающие купание. Со слов очевидцев, мужчина отдыхал в компании, прыгнул в воду и не вынырнул», — сообщил начальник МАСС Дмитрий Фокин.

Бригада МАСС провела на месте поисковые работы, но мужчину так и не нашли. Теперь к делу подключат водолазов.

Напомним, в июне тело утонувшего молодого человека нашли спасатели возле Бугринского моста.

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