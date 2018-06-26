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Ночной шторм вырывал с корнем деревья в Новосибирске

 26 июня, 12:37
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Ночной шторм вырывал с корнем деревья в Новосибирске
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

На Новосибирск вновь обрушился штормовой ветер, от последствий разгула стихии пострадали автомобилисты.

В ночь с 25 на 26 июня в Новосибирск ворвался сильный ветер, сопровождающийся грозой и ливнем. Он повалил несколько деревьев и повредил автомобили — фотографиями и рассказами об этих случаях новосибирцы делятся в соцсетях.

Как сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», рухнувшие из-за ночного шторма тополя повредили автомобили на улицах Ударной, 27/1, Петропавловской, 10а, Дзержинского, 40. В соседнем дворе по улице Немировича-Данченко, 8, дерево перегородило проезд через двор, но никто не пострадал. Ещё одно дерево упало рядом с остановкой «Площадь Кирова», перегородив пешеходную дорожку.

Напомним, что это второй подобный случай за лето — неделей ранее порывистый ветер принёс в Новосибирск «деревопад» и отключение электричества в нескольких районах города.

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