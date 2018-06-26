Новосибирец отправится под суд за попытку поджечь собутыльников

34-летний мужчина разлил бензин в помещении, где проходило застолье, — его охватила неприязнь к товарищам.

Происшествие случилось в ноябре 2017 года в Каргатском районе, сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Сибиряк выпивал вместе с 51-летним мужчиной и женщинами 58 и 34 лет. Внезапно он принёс из сарая 10-литровую канистру бензина и разлил горючее в помещении, где находились собутыльники.

«Злоумышленник и две женщины выбежали из дома, а 51-летний мужчина не смог покинуть помещение и скончался. Позже одна из женщин погибла в больнице — она получила 90 % ожогов тела», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении поджигателя завершено, в ближайшее время его передадут в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Омской области едва не погиб школьник — он пытался разжечь костёр с помощью жидкости для розжига.