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Омичка исполнила «Гражданскую оборону» в русском народном стиле

 26 июня, 18:50
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Омичка исполнила «Гражданскую оборону» в русском народном стиле
кадр из видео на YouTube-канале арт-галереи «Маячок»

В интернете появилось видео — известную песню Егора Летова «Всё идёт по плану» исполняет омская инженер, работающая в «Газпромнефти».

На YouTube-канале омской арт-галереи «Маячок» опубликовали видео, где прекрасная Дарина Феокритова в фольклорном костюме исполняет в русском народном стиле песню «Всё идёт по плану».

В комментариях к видео многие положительно отозвались об исполнении Дарины, однако не всем понравилось, что текст слегка поменяли.

«Зашёл ради последнего куплета, а его изменили. Вся песня про коммунизм: Ленин, Ким Чен Ир и тут на тебе — царь. Вся трагедия и ирония песни теряется. И да, я знаю, какой царь имеется в виду. А исполнила хорошо, умница», — написал пользователь Mr. Null.

Другие же отметили талант Егора Летова.

«Песня давно народная, на века!» — написал Юрий Хз.

«Не зря Летов читал книги со сказами и заговорами. Оттого и песни как народные», — отметил Дмитрий Уржумцев.

Примечательно, что Дарина Феокритова не является профессиональной певицей. На её странице в соцсети «ВКонтакте» указано место работы: старший инженер пожарной безопасности одного из подразделений АО «Газпромнефть-ОНПЗ».

Напомним, в мае африканские курсанты спели «Офицеров» и зачитали «Жди меня» под гитару в НГТУ.

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