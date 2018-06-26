Омичка исполнила «Гражданскую оборону» в русском народном стиле
26 июня, 18:50
В интернете появилось видео — известную песню Егора Летова «Всё идёт по плану» исполняет омская инженер, работающая в «Газпромнефти».
На YouTube-канале омской арт-галереи «Маячок» опубликовали видео, где прекрасная Дарина Феокритова в фольклорном костюме исполняет в русском народном стиле песню «Всё идёт по плану».
В комментариях к видео многие положительно отозвались об исполнении Дарины, однако не всем понравилось, что текст слегка поменяли.
«Зашёл ради последнего куплета, а его изменили. Вся песня про коммунизм: Ленин, Ким Чен Ир и тут на тебе — царь. Вся трагедия и ирония песни теряется. И да, я знаю, какой царь имеется в виду. А исполнила хорошо, умница», — написал пользователь Mr. Null.
Другие же отметили талант Егора Летова.
«Песня давно народная, на века!» — написал Юрий Хз.
«Не зря Летов читал книги со сказами и заговорами. Оттого и песни как народные», — отметил Дмитрий Уржумцев.
Примечательно, что Дарина Феокритова не является профессиональной певицей. На её странице в соцсети «ВКонтакте» указано место работы: старший инженер пожарной безопасности одного из подразделений АО «Газпромнефть-ОНПЗ».
Напомним, в мае африканские курсанты спели «Офицеров» и зачитали «Жди меня» под гитару в НГТУ.