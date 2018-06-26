Омский хоккеист отсудил пять миллионов рублей за смерть семьи

Водитель КамАЗа, по чьей вине в ДТП погибли четверо, заплатит компенсацию 13-летнему родственнику погибших и его отцу.

ДТП произошло 20 августа 2017 года около 17:00 на автодороге Голышманово — Аромашево. КамАЗ столкнулся с Toyota, в которой ехали 40-летняя женщина, семилетний ребёнок, девушка 18 лет и 71-летний мужчина из Омска — в результате ДТП все погибли.

«Водитель КамАЗа, выполняя манёвр поворота налево, не уступил дорогу двигающемуся навстречу легковому автомобилю Toyota, допустив столкновение с ним», — сообщила прокуратура Омской области.

Как сообщал «Омск-информ», иномарка сопровождала автобус хоккейной команды, которая ехала из Тобольска. Там был юный спортсмен, который решил не ехать в одной машине вместе с мамой, братом, сестрой и дедушкой. Дома семью ждал отец.

Голышмановский районный суд Тюменской области за смерть семьи приговорил водителя грузовика к трём годам в колонии. В свою очередь родственники погибших подали иск о возмещении морального труда в размере восьми миллионов рублей. Ленинский суд его удовлетворил, однако виновник ДТП обжаловал данное решение.

26 июня текущего года, при участии прокуратуры в рассмотрении дела, Ленинский районный суд снизил компенсацию до пяти миллионов рублей.

Напомним, в мае спортсмен Иван Мартыневич — чемпион мира и Европы, погиб в ДТП по дороге в Омск.