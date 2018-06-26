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Пожар уничтожил старейшее здание в Красноярском крае

 26 июня, 18:56
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Пожар уничтожил старейшее здание в Красноярском крае
фото из паблика «Подслушано в Канске» в соцсети «ВКонтакте»

Почти семь часов пожарные боролись с огненной стихией — причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Накануне вечером в центре Канска в Красноярском крае на улице Коростелева произошёл пожар — горело историческое здание. В нём размещались типография, несколько магазинов, а также редакция местной газеты «Канские ведомости».

В МЧС сообщили, что на месте работали 20 человек личного состава и шесть единиц техники. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание.

Как пишут «Канские ведомости», здание было построено в начале XX века и являлось объектом культурного наследия регионального значения. В этом году зданию исполняется 110 лет. До революции там располагались купеческие торговые дома и торговые лавки.

В группе «Подслушано в Канске» в соцсети «ВКонтакте» местные жители обсуждают ЧП и надеются, что здание восстановят.

Напомним, 25 июня в Новосибирской области из-за соседей и медленных пожарных сгорел дом инвалида с детьми.

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