Жильцы в придачу: в Новосибирске выставили на продажу заселённые квартиры

На новосибирском рынке недвижимости появилось больше квартир «с жильцами».

Число объявлений о продаже недвижимости с «живыми душами» выросло за год с 81 до 98, сообщает портал N1.ru. Львиная доля предложений — однокомнатные квартиры и комнаты в общежитиях.

Чаще всего жилые помещения, предназначенные для продажи, арендуют в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах.

«В основном квартиры с квартиросъёмщиками покупают люди, которые сами не планируют в них проживать. На спрос этот фактор никак не влияет», — рассказала журналисту Сиб.фм руководитель пресс-службы N1.ru Анастасия Гринёва.

Средняя цена заселённого жилья в Новосибирске — 1,85 млн рублей, а самую дорогую квартиру с арендаторами выставили на продажу на улице Холодильной, 17, она стоит 7,1 млн рублей. Заселиться в неё можно будет летом 2019 года.

Напомним, в марте в Новосибирске замёрзли цены на аренду жилья, снять самую дорогую квартиру на тот момент можно было за 140 тыс. рублей в месяц.