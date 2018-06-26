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Жильцы в придачу: в Новосибирске выставили на продажу заселённые квартиры

 26 июня, 16:06
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Жильцы в придачу: в Новосибирске выставили на продажу заселённые квартиры
фото с сайта pixabay.com

На новосибирском рынке недвижимости появилось больше квартир «с жильцами».

Число объявлений о продаже недвижимости с «живыми душами» выросло за год с 81 до 98, сообщает портал N1.ru. Львиная доля предложений — однокомнатные квартиры и комнаты в общежитиях.

Чаще всего жилые помещения, предназначенные для продажи, арендуют в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах.

«В основном квартиры с квартиросъёмщиками покупают люди, которые сами не планируют в них проживать. На спрос этот фактор никак не влияет», — рассказала журналисту Сиб.фм руководитель пресс-службы N1.ru Анастасия Гринёва.

Средняя цена заселённого жилья в Новосибирске — 1,85 млн рублей, а самую дорогую квартиру с арендаторами выставили на продажу на улице Холодильной, 17, она стоит 7,1 млн рублей. Заселиться в неё можно будет летом 2019 года.

Напомним, в марте в Новосибирске замёрзли цены на аренду жилья, снять самую дорогую квартиру на тот момент можно было за 140 тыс. рублей в месяц.

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