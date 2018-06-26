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«Вонь невозможная»: жители Бердска пострадали от коммунальной аварии

 26 июня, 12:22
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«Вонь невозможная»: жители Бердска пострадали от коммунальной аварии
Фото с сайта berdsk-online.ru

Накануне днём в Бердске прорвало канализационный коллектор — местные жители вышли на борьбу с нечистотами с мётлами.

Нечистоты заполонили бердские дороги и переулки, жители тщетно пытаются избавиться от канализационных потоков.

Как сообщает издание «Бердск online», зловонную воду они отгоняют от своих дворов мётлами, однако это не помогает. По словам бердчан, жидкость льётся непрерывным потоком.

«Вонь стоит невозможная. Стоки текут с утра весь день», — посетовал накануне житель Александр Арьков.

Причины прорыва канализации, как и сроки устранения аварии, пока неясны. Получить комментарий коммунальной службы на момент публикации не удалось.

Напомним, в мае огромная стена воды снесла пенсионерку на улице в Барнауле.

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