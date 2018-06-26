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Женщина ищет спасшего её дочку от смерти новосибирца с бородой

 26 июня, 11:55
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Женщина ищет спасшего её дочку от смерти новосибирца с бородой
фото с сайта pixabay.com

Мужчина спас трёхлетнюю девочку, которая едва не утонула в Оби — теперь мать ребёнка ищет его, чтобы поблагодарить и предложить стать крёстным её дочери.

О случившемся рассказала Сиб.фм Татьяна Калинина, мать трёхлетней Валерии. 24 июня, в день своего рождения, она вместе с ребёнком, мужем и родственниками в восемь вечера приехала на берег Оби у санатория «Зелёный мыс». Супруг Татьяны вместе с зятем рыбачили. Дочь Валерия сидела на берегу, а рядом с ней купались два ребёнка: 12-летняя девочка и пятилетний мальчик. Инцидент произошёл около половины девятого вечера.

«И тут я отвлеклась — мне нужно было отойти к машине. Буквально несколько секунд прошло, и я услышала крик: „Чей ребёнок?“» — вспоминает женщина.

Как потом выяснилось, девочка пошла к своей 12-летней родственнице в воду и поскользнулась. Однако после того как она упала, сильное течение не давало малышке вынырнуть.

Услышав крик, Татьяна вместе с мужем побежали к воде, и тут из воды девочку вытащил неизвестный мужчина и передал ребёнка отцу. Малышка выплюнула воду и быстро пришла в себя.

«Я даже не запомнила, как он выглядит, потому что пребывала тогда в полном шоке, а он быстро оттуда уехал. Всё, что о нём знаю, — это со слов мужа, он с ним общался, поблагодарил. На вид он чуть старше 40 лет, с бородой, живёт где-то на Затулинке. Он просто заехал после работы немного искупнуться. Мне хотелось бы встретиться с ним, поблагодарить и попросить стать крёстным отцом Валерии. Он спас не только жизнь моей дочери, но и мою, потому что это ужасное событие. Такие случаи спасения в жизни бывают очень редко», — сказала Татьяна.

Напомним, в июне трёх человек на матрасе и катамаране спасли на Обском море.

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