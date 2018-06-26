Юная жительница Новокузнецка вымогала деньги у сексуальных партнёров

Преступная группа с помощью несовершеннолетней девушки вымогала деньги у мужчин в Новокузнецке.

Обвиняемым от 17 до 27 лет. Все они жители Новокузнецка. Преступным бизнесом молодые люди занялись в январе.

«Суть преступления заключалась в том, что один из них подыскивал жертву, после чего сообщал данные несовершеннолетней подельнице, которая знакомилась с мужчиной», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК по области.

Девушка при этом скрывала свой юный возраст, вступала с мужчинами в интимную связь, после чего другие участники сговора встречались с ними, угрожали избиением или избивали и требовали деньги. Обманутые сразу отдавали требуемую сумму, чтобы преступники «забыли» о конфликте. Четверым вымогателям удалось получить более 140 тысяч рублей.

Однако в феврале их план провалился, очередной пойманный мужчина сообщил обо всём в полицию. Следователи нашли преступников, смогли доказать их причастность к двум эпизодам.

В ведомстве отмечают, что вымогатели ранее не были знакомы и встретились случайно. Судимы не были, но характеристики на них негативные. Например, 17-летняя девушка состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, не учится. Её мать оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских прав.

Напомним, в мае криминального авторитета из посёлка Чистоозёрное приговорили к 24 годам лишения свободы; вымогая деньги, он убил двух односельчан.