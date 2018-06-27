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Арендаторов выселят из крупнейших пешеходных переходов в Новосибирске

 27 июня, 12:10
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Арендаторов выселят из крупнейших пешеходных переходов в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Компании «Сибирский ракурс» и «Сибмегаполис» предупредили, что они должны съехать с арендуемых в Новосибирске пешеходных переходов.

Речь идёт о переходе на пересечении улиц Кирова и Восход — площадь 339,3 квадратного метра, а также Максима Горького и Красный проспект — 717,5 квадратного метра.

Письма на имена руководителей организаций за подписью директора МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» опубликованы на портале SibPublicFaces.org. Из них следует, что договоры аренды были заключены 1 апреля 2015 года. Арендаторам дали 30 дней с 19 июня для досрочного расторжения договора и подписания акта приёма-передачи.

Руководитель проекта SibPublicFaces.org Евгений Митрофанов рассказал Сиб.фм, что есть две причины такого решения властей. Во-первых, в этих переходах нарушены требования противопожарной безопасности. Во-вторых, арендаторы сдают площади большому количеству субарендаторов без согласия собственника.

«Было выдано предписание на устранение нарушений противопожарной безопасности. Арендаторы никак не отреагировали на него и продолжают свою незаконную деятельность. Так, в переходе на пересечении улиц Горького и Красного проспекта нет ни одного киоска, который был бы внесён в реестр нестационарных объектов. То есть они все расположены там незаконно. Здесь основной вопрос, почему мэрия до сих пор не предприняла никаких мер для того, чтобы эти киоски снести. Это же чистой воды самоволки», — отметил Евгений Митрофанов.

Напомним, в середине июня в новосибирском минтрансе пообещали установить в подземных переходах в городе Обь постоянные тротуары из железобетона.

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